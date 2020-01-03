Малыш из семьи молдаван стал первым ребёнком, родившимся в 2020 году в одном из итальянских городов

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В семье молдаван, проживающих в городе Брешиа на севере Италии, – пополнение. Родилась девочка. Малышка Элизабет появилась на свет 1 января в шесть минут первого и стала первым ребенком, родившимся в 2020 году в этом населенном пункте.

Элизабет родилась весом два килограмма и 620 граммов. Новорожденная и ее мама чувствуют себя хорошо, передаёт publika.md.

Напомним, что в прошлом году с боем курантов другая уроженка Молдовы родила девочку Эмму. Малышка стала первым ребенком, появившимся на свет в итальянской коммуне Читта-ди-Кастелло.