Малыш из семьи молдаван стал первым ребёнком, родившимся в 2020 году в одном из итальянских городов

Малыш из семьи молдаван стал первым ребёнком, родившимся в 2020 году в одном из итальянских городов

В семье молдаван, проживающих в городе Брешиа на севере Италии, – пополнение. Родилась девочка. Малышка Элизабет появилась на свет 1 января в шесть минут первого и стала первым ребенком, родившимся в 2020 году в этом населенном пункте.

Элизабет родилась весом два килограмма и 620 граммов. Новорожденная и ее мама чувствуют себя хорошо, передаёт publika.md.

Напомним, что в прошлом году с боем курантов другая уроженка Молдовы родила девочку Эмму. Малышка стала первым ребенком, появившимся на свет в итальянской коммуне Читта-ди-Кастелло.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md