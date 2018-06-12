Малолетние вандалы разрушили площадку в кишиневском детсаду (ФОТО)

Игровой уголок, который с трудом, своими силами и за свои средства построили родители, был разгромлен злоумышленниками.

История об этом была опубликована в Facebook в группе chisinau.fail, а рассказала её Снежанна Мельник, чей ребёнок посещает государственный детский сад №8, который находится на улице Г. Асаки 64/2.

– Сегодня наш приход в садик был омрачен плохими новостями. Я испытала настоящий шок от ужасной картины разрушенной площадки! Все, что родители и друзья создавали своими собственными руками через пот, кровь и слёзы на 40-градусной жаре в прошлом году, было разрушено малолетними вандалами, – пожаловалась женщина.

По её словам, родители не ждали помощи государства и самостоятельно оборудовали территорию, которая на сегодняшний день оказалась разрушенной. Шестеро юных вандалов проникли на территорию сада и разрушили детскую площадку. Охранник детсада вызвал полицию, но к приезду органов правопорядка юные преступники скрылись.

– Куда смотрят их родители? Кто их воспитывает? Кем они станут? Мы жалуемся на всех кого только можно – государство, правительство, мэров, а начинать нужно с себя, своих детей, со своей семьи. Мы поднимемся, купим материалы и починим то, что было разрушено. Но останется вопрос – кто «починит» этих малолетних вандалов? Что они «сломают» завтра? – справедливо заметила автор.