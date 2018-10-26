Малолетние разбойники устроили погром во дворе соседа в Григориополе

54-летний мужчина попросил найти и привлечь к ответственности неизвестных, которые учинили погром на территории его частного домовладения в селе Спея.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, на чужой участок сообщники проникли через незапертую калитку днём 13 октября. Металлической трубой они перебили стёкла в автомобиле Volkswagen. На этом не успокоились и, сорвав в огороде шесть кочанов капусты, разбросали их перед домом.

В результате проведённых мероприятий злоумышленники были пойманы. Выяснилось, что во дворе заявителя «похозяйничали» двое сельских мальчиков – 7 и 10 лет.

Причины, побудившие ребят расправиться с чужим имуществом, а также иные обстоятельства случившегося устанавливаются. Родителям юных правонарушителей не только придётся нести административную ответственность за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию своих детей, но и выплатить потерпевшему сумму ущерба.