Малоимущие семьи Кишинева получат компенсации за отопление и другие коммунальные услуги

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Молодые семьи из муниципия Кишинев, чей доход не превышает 5000 леев, получат компенсации на оплату отопления и коммунальных услуг в холодный период года. Решение в среду принял Муниципальный совет Кишинева.

Как сообщает пресс-служба примарии, размер компенсации за отопление составит 40% от счета. Также муниципалитет будет выделять малоимущим компенсацию для оплаты других коммунальных услуг – порядка 450 леев. Компенсация расходов устанавливается с начала холодного сезона и до его завершения, а бенефициары смогут подавать документы весь отопительный сезон в муниципальные предприятия по управлению жилищным фондом, управляющим домами, в претуры секторов или в примарии городов и сел, входящих в состав муниципия.

Стоит отметить, что в прошлые годы компенсациями на отопление и на оплату других коммунальных услуг воспользовались несколько десятков тысяч человек. Кишиневцам, которые уже получали эти льготы в 2018-2019 году, необходимо лишь подать заявление, в котором они подтвердят, что их общий доход по-прежнему не превышает 3000 леев, а состав семьи не изменился.