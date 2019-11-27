Маленьким жителям Чадыр-Лунги напомнили о важности соблюдения ПДД (ФОТО)

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В Чадыр-Лунге сотрудники правоохранительных органов на практике показали детям, как следует соблюдать правила дорожного движения. В целях предотвращения ДТП с участием детей сотрудники ИП Чадыр-Лунга совместно с сотрудниками НИП “Юг” проводят занятия в области безопасности дорожного движения в учебных заведениях по всей стране.

Сотрудники полиции обучают детей правилам дорожного движения и способам передвижения по дорогам общего пользования в качестве пешеходов, пассажиров или велосипедистов. Посредством этих уроков полицейские стремятся разъяснить детям, что их безопасность во многом зависит от соблюдения правил передвижения, сообщает gagauzinfo.md.

Полиция также просит родителей не оставлять детей без присмотра, не разрешать детям играть вне специально отведённых мест, особенно на дороге или рядом с ней. Следует также объяснить детям, что дорогу можно переходить только по пешеходному (подземному) переходу и на зелёный сигнал светофора.