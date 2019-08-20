Максимальная выплата в случае мирового соглашения при ДТП достигает 10 000 леев

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Максимальная сумма компенсации при ДТП по мировому соглашению составит десять тысяч леев. Данное решение было одобрено Национальной комиссией по финансовому рынку.

Кроме того, НКФР установил нормы содержания формуляра для заключения мирового соглашения при авариях, пишет ipn.md. Подобное соглашение может применяться ко всем дорожно-транспортным происшествиям, произошедшим на территории Республики Молдова, в результате которых нанесён лишь незначительный материальный ущерб, и в которых задействовано только два транспортных средства.

Форма содержит два самокопирующихся бланка, каждый из которых имеет одинаковую юридическую значимость. Оба водителя-участника ДТП должны его подписать для последующего предоставления страховому лицу. При этом нет необходимости обращаться в полицию для документирования происшествия.

Подобная практика станет возможной уже в этом сентябре, через шесть месяцев после публикации в “Официальном мониторе”. Для обладателей “Зелёной карты” процедура станет доступна с начала следующего года.