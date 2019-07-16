Максим Лебединский, Думитру Павел и Дорин Чимил стали новыми членами Центральной избирательной комиссии

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Соответствующее решение было принято сегодня парламентом, после чего новые члены ЦИК принесли присягу на заседании.

Думитру Павел является адвокатом и был предложен на данную должность платформой “ДА”. Дорин Чимил – доктор права, его кандидатуру выдвинула партия “Действие и солидарность”. Максим Лебединский до сих пор занимал должность советника президента по юридическим вопросам, его кандидатуру предложили социалисты.

Должности членов ЦИК стали вакантными после того, как Алина Руссу, Родика Чуботару и Юрие Чокан подали в отставку. Мандат Центральной избирательной комиссии составляет 5 лет, а его номинальный состав утверждается большинством голосов депутатов парламента. ЦИК состоит из 9 членов: одного назначает президент, а еще 8 – парламент, учитывая принцип пропорциональности большинства и оппозиции.