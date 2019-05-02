Макси опасность нано частиц. Французы запрещают пищевую добавку E171

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Во Франции со следующего 2020 года официально запрещают одну из весьма популярных пищевых добавок Е171. Её подозревают в канцерогенности. Как же так, ведь нас постоянно убеждают, что все они прошли испытания и абсолютно безопасны?

Французский прецедент показывает: грош цена всем этим заявлениям о безопасности. По добавке, которую традиционно и долго считали безвредной, в 2016 вышло исследование, и оказалось, что добавление её в корм крысам через 100 дней вызывает появление предраковых изменений в кишечнике у 40% лабораторных животных. Это огромная цифра встревожила ученых, ведь вероятность быстрого развития самого настоящего рака у таких грызунов очень высока. А использование этой добавки в нашем питании тоже высокое.

Под прицелом весь организм

Французское национальное агентство ANSES, занимающееся среди прочего пищевой безопасностью, стало изучать все, что известно по этой добавке. Оказалось, что она ещё повреждает кишечник, и позволяет обитающим в нём вредным бактериям проникать в наш организм. А с другой стороны, это нарушает всасывание питательных веществ. Кроме того, в исследованиях было показано, что эта добавка может быть опасна для печени, почек и мозга, селезенки, сердца и легких. Проникая в эти органы, она накапливается в них, и оказывает токсическое действие.

Эксперты ANSES, перелопатив все эти исследования, официально заявили, что добавка небезопасна, во-первых, и что для неё пока даже нельзя установить безопасный уровень потребления, во-вторых. Кроме того, есть много исследований, показывающих особую опасность добавки, если мы её вдыхаем. В этом случае она способствует развитию рака легких.

Эта добавка есть почти везде

Другие названия добавки Е171 — двуокись титана, диоксид титана, TiO2 или titanium dioxide. Все эти обозначения вы можете найти на массе пищевых продуктов, если почитаете их состав. Конфеты, драже, глазурь и другие кондитерские изделия белого цвета с очень высокой вероятностью содержат Е171. Это же относится к жевательной резинке и белым сыпучим (порошкообразным) продуктам и ко всяким украшениям, используемым для декорирования тортов, пирожных, булочек и т.д. Но диоксид титана есть ещё много где. Например, если вы прочтете состав своей зубной пасты, то найдете его там почти наверняка — диоксид титана придает ей белый цвет. Как краситель он ещё используется в производстве лекарственных средств (здесь его указывают не всегда), косметики, средств гигиены. Если вы возьмете кусок белого мыла, то с вероятность более 90% в его составе будет компонент Cl 77891 — так обычно обозначают краситель диоксид титана в составе косметики и средств гигиены.

Краски для волос, солнцезащитная и другая косметика тоже часто содержат диоксид титана. Многие такие средства выпускают в виде спреев. И это особенно неприятно, ведь распыляя их, легко надышаться этой добавкой. Ещё её можно встретить в хозяйственных магазинах и на строительных рынках. Здесь она продается как титановые белила — популярная белая краска. В качестве красителя и наполнителя она используется в производстве резин, пластмасс, бумаги, лакокрасочных изделий.

Принцип «неуловимого Джо»

Почему так долго используемая добавка, считавшаяся безвредной, стала вдруг опасной? Все дело в принципе «неуловимого Джо» — вред диоксида титана активно не искали, так как по своим качествам он отвечал критериям для безвредных веществ. Это вещество было нерастворимым, и следовательно, оно не всасывалось в кишечнике, и проходило через пищеварительный тракт транзитом. А какой от этого вред? Никакого.

Но когда мейнстримом в науке стали наночастицы, на титановые белила посмотрели иначе. Дело в том, что значительная часть диоксида титана представлена наночастицами, их так и обозначают TiO2-NP (NP — английская аббревиатура для наночастиц). Таково свойство этого вещества, они образуются при его получении из титаносодержащих руд.

Когда размер имеет значение

А наночастицам не нужно растворяться, они проникают в ткани человека не в виде растворов, а другим способом. Всё это из-за того, что имеют очень малые размеры. Такие наночастицы проникают через стенку пищеварительного тракта, через кожу, легкие, и плюс они проникают уже внутри нашего организма через разные органы и ткани. И поэтому, могут быть опасны и другие добавки с наночастицами, а не только Е171. Французские эксперты из ANSES намерены изучить и иные возможные наночастицы в пищевых добавках и в нашем питании вообще.

Вот ещё некоторые пикантные детали скандала вокруг диоксида питания. Сначала он захватил не только Францию, но и весь Евросоюз, и здесь даже хотели ввести предупреждение о злокачественности этого соединения на всех спреях, его содержащих. Но очень быстро включились лоббисты от производителей, с выступлением в их пользу выступил даже Дональд Трамп, и как бывает обычно, Европа отступила (но Франция устояла в своих требованиях). Казалось бы, откуда такое сильное лобби у какой-то добавки? Но оно есть — мировое производство диоксида титана оценивается в 13 млрд. долларов США. А это очень большие деньги. И поэтому, нам ещё долго придется есть продукты с Е 171, а также чистить зубы пастой и мыть руки мылом, содержащими Cl 77891.