Макрон, Маттарелла, Штайнмайер, Йоханнис: Додон пообщался в Иерусалиме с главами ряда стран (ФОТО)

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Сегодня в Иерусалиме, перед началом официальных мероприятий в рамках Всемирного форума памяти жертв Холокоста, Игорь Додон провел неформальные беседы с главами ряда государств.

В их числе – президент Франции Эмманюэль Макрон, лидер Италии Серджо Маттарелла, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и глава Румынии Клаус Йоханнис. Также Игорь Додон пообщался с представителями Австрии, Албании, Армении, Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Исландии, Сербии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, со спикером Палаты Представителей Конгресса США и официальным представителем Ватикана. Фото президент опубликовал на своей странице в соцсети.

Напомним, глава государства совершает рабочий визит в Государство Израиль по приглашению Президента Реувена Ривлина для участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Это масштабное мероприятие приурочено к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим Красной армией. В Форуме принимают участие более 50 иностранных делегаций на уровне глав государств, правительств, парламентов и т.д.