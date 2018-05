Майским грозам вопреки

Поучительный опыт семейного счастья

Первое мая в Молдове уже не ассоциируется ни с Советским Союзом, ни с рабочим классом и их правами. Первомай мы любим за пикники на природе, за возможность насладиться свежим узором нежной листвы деревьев, опьяняющим ароматом весенних цветов и побыть со своими родными и близкими…

Словно птицы

По наблюдению Светланы Дернович, бывшей заведующей ЗАГСом сектора Центр, влюблённые редко выбирают май для официальной регистрации своих отношений. Мешает неизвестно откуда взявшееся суеверие, что свадьба в мае не сулит долгого и счастливого супружества.

Семейные пары, которые на днях отмечают свою бриллиантовую и золотую свадьбу, махнули рукой на приметы. Выбор между добром и злом человек совершает каждый день. И не в небесах, а на прозаическом бытовом уровне. Наши юбиляры поддерживали друг друга, словно птицы в полёте, не струсили и не растерялись перед вызовом больших жизненных трудностей. Наши им поздравления!

Фата взаймы

Супруги Анна и Анастасий Флоря – золотые юбиляры. Оглядываясь на своё долгое путешествие вдвоём по ухабам судьбы, они иногда теряются перед своими взрослыми сыновьями и такими умными, всё знающими внуками. Анна и Анастасий родились и всю жизнь прожили в Дурлештах. За исключением девяти лет, которые Анастасий с родителями провёл в Тюменской области, куда 52 семьи из Дурлешт, как кулаков, сослали в 1949 году. В 1957 году семья Флоря вернулась домой. Анастасий после демобилизации из армии устроился на комбинат «Искож» и проработал там без малого 40 лет…

– Когда мы решили пожениться,- рассказывает Анна, – у мамы не было денег даже на мой подвенечный наряд. Отец умер, когда я заканчивала школу. Мама, работавшая в колхозе, стала единственной кормилицей пятерых детей. Сшили мне льняное платье, а фату пришлось одолжить.

…Свадьбу играли во дворе, под открытым небом. Когда молодёжь скандировала традиционное «Горько!», 72-летняя мама Анастасия, прошедшая ссылку в глухой тайге, стеснялась смотреть на жениха и невесту, просила их не целоваться на людях…

Сразу после свадьбы Анастасий с Анной начали строить собственный дом. Одну зарплату оставляли на питание, другую тратили на покупку строительных материалов, которые и достать было непросто. Тем не менее за лето они подняли стены, отделали одну комнату, поставили печку. А в январе родился первенец Сергей…

Когда рядом с домом началось строительство детсада, чтобы получить место для сынишки, супруги по субботам трудились и там… А семья росла – один за другим появилось двое сыновей. Чтобы мальчишки не попали в дурную компанию, родители стали работать в разные смены. Мобильных телефонов тогда не было и общение супругов часто происходило с помощью записочек…

«Пока сыновья подрастали, – улыбается Анна Ивановна, – мы с мужем, словно бежали эстафету». Главным призом их совместного марафона стали крепкие семьи их сыновей. Все три парня выбрали рабочие специальности, их золотые руки и светлые головы очень ценят работодатели…

Бриллиантовый союз

Видимо, не зря шестидесятилетний путь супругов носит имя самого твёрдого, самого дорогого и желанного камня для украшений. Иван и Мария Гюмюшлю отмечают бриллиантовую свадьбу.

8-летняя Маша и её 6-летняя сестрёнка Валя Станчевы потеряли родителей после войны. Заведующая Григорьевским детским домом, куда попали девочки, полюбила Машу за доброту и отзывчивость. Три года подряд она возила её на каникулы в Одессу, откуда была родом. Хотела удочерить, но девочка отказалась наотрез – не могла оставить младшую сестру одну…

В 1954 году Маша окончила 7 классов. Вместе с четырьмя девушками она поехала в Кишинёв – на швейную фабрику имени XXIII съезда КПСС (теперь «Ионел»). Каждая выпускница получила пакет с приданым: «солдатское» одеяло, простыню, две наволочки и сто рублей денег.

На фабрике у Маши открылся талант. Но предсказала его учительница по труду. В детском доме работала швейная мастерская, где девочек обучали азам швейного дела. Когда кто-то из учениц напортачит, вещь отправляли Маше – на переделку. «Уметь пороть строчку так, чтобы не повредить ткань – особое мастерство, – говорила учительница. – Это требует редкого терпения и осторожности. Научишься пороть, станешь портнихой!» Так это было или нет – Маша не знала. На фабрике самые сложные операции по пошиву мужских костюмов она выполняла без брака, наивысшего качества.

Своего будущего мужа девушка не искала. Ваня был тоже детдомовцем. Вся иногородняя молодёжь, работавшая на фабрике, жила в городе на квартирах. Детдомовцы квартировали в частных домах, стоявших рядом. Всё свободное время парни и девушки проводили вместе: участвовали в воскресниках, ходили в походы, гуляли по городу, катались на лодках по Комсомольскому озеру. На танцах у девушек из детдома от кавалеров не было отбоя – все наряды они шили себе сами. Посмотрел Ваня Гюмюшлю на то, как ухажёры вьются вокруг Маши, и сделал ей предложение. И не отступил, пока она не согласилась стать его женой.

– После свадьбы мы получили семиметровую комнатку в малосемейном общежитии, – рассказывает Мария Андреевна, – а потом Ваня ушёл служить в армию, я его ждала три с половиной года…

Из армии, Иван Гюмюшлю вернулся на фабрику и более 40 лет трудился на предприятии паровым утюжильщиком… Мария в 1970 году за трудовые достижения удостоилась ордена Gloria Muncii.

Увы, вскоре после демобилизации у Ивана открылась прободная язва желудка – он перенёс много сложных курсов лечения, операции… Вот тогда-то Марии и понадобилось редкостное терпение, о котором ей говорила наставница. Находились доброхоты, советовавшие ей пожалеть свою красоту и молодость – жизнь-то проходит… Но Мария Андреевна даже мысли не допускала о том, чтобы оставить мужа: «Раз Бог дал мне такое испытание, значит должна нести свой крест до конца».

– Я счастливый человек, – говорит эта мужественная женщина, – я любила свою работу. У нас вырос чудесный сын, с невесткой ни разу не поссорилась. А 6-летняя правнучка не может дождаться лета, чтобы к нам приехать.

В ТЕМУ

Мир, труд, май

День Весны и труда вместе с нами до сих пор празднуют 142 страны мира. Для большинства из них Первомай – давно уже не политический, а яркий весенний праздник, посвящённый любви.

Греки 1 мая празднуют сразу два события: Международный День труда и Праздник цветов. В честь Дня труда профсоюзные организации устраивают демонстрации трудящихся, которые проходят во всех городах Греции. Шествия эти, несмотря на их мирный характер, – возможность выразить недовольство политикой правительства…

В Германии всё смешалось: пролетариат, христианство и язычество. 1 мая здесь проходят демонстрации и пикеты профсоюзов, политических организаций. А накануне, 30 апреля, повсюду проходят празднества под лозунгом «Танец в май», которыми, по старой традиции, приветствуется наступление весеннего месяца.

Французы тоже отмечают День труда. При этом Первого мая во всех церквях происходят посвящения девушек в майские королевы. Они возглавляют торжественные процессии, прославляющие Богородицу, чествование которой длится весь месяц. Первого мая вся Франция утопает в ландышах, букетики которых жители страны в этот день дарят друг другу. По местному поверью, эти майские цветы приносят в дом счастье.

Финляндия в ночь с 30 апреля на 1 мая веселится на студенческом фестивале Ваппу, который официально отмечает страна. Кульминация праздника наступает, когда выпускники вузов надевают белую студенческую фуражку на голову бронзовой статуи морской нимфе, что украшает фонтан на торговой площади в Хельсинки. После этого все устремляются на лужайки, газоны, на все открытые террасы кафе, клубов и ресторанов.

Новое поколение Чехии традиционному празднику Дню труда тоже придало романтичный оттенок. Здесь появилась традиция на Первое мая целоваться с избранницей или избранником сердца под цветущими черешнями.

Англичане майский праздник May Day отмечают уличными парадами и народными гуляниями. Музыканты, жонглёры на ходулях, менестрели по всей стране создают настоящую атмосферу средневекового карнавала. В Оксфорде May Day уже не одну сотню лет начинается на восходе солнца. Местный хор на башне колледжа Магдалены, под восторженные аплодисменты толпы горожан, студентов и туристов, исполняет старинный гимн The Hymnus Eucharisticus, который знаменует приход мая…

Подготовила Татьяна СОЛОВЬЁВА