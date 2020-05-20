Майских депутатов-перебежчиков кинули, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

1. Солидные источники утверждают, что майские депутаты-перебежчики очень крупно облажались. Деньги дали, да не все. Только половину. Кинули, короче. Так еще и засняли на видео факт передачи денег. На всякий случай. 🎥 Теперь они больше никуда не уйдут.

Так поступают с проститутками в турецких борделях. Отнимают паспорт, сажают на наркоту. И пользуются, пока есть спрос…А потом выбрасывают на помойку! Вот так у нас создавались альянсы за евроинтеграцию 1, 2, 3, 4… Теперь и 5! А вы как думали?