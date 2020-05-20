Майских депутатов-перебежчиков кинули, – Цырдя

Майских депутатов-перебежчиков кинули, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица. 

1. Солидные источники утверждают, что майские депутаты-перебежчики очень крупно облажались. Деньги дали, да не все. Только половину. Кинули, короче. Так еще и засняли на видео факт передачи денег. На всякий случай. 🎥 Теперь они больше никуда не уйдут.
Так поступают с проститутками в турецких борделях. Отнимают паспорт, сажают на наркоту. И пользуются, пока есть спрос…А потом выбрасывают на помойку!Вот так у нас создавались альянсы за евроинтеграцию 1, 2, 3, 4… Теперь и 5! А вы как думали?
Мы не завидуем тому, кто согласится стать премьером от такого большинства.Да и быть в нем, в любом формате…🐏
2. Один из депутатов-перебежчиков, осознав всю деликатность своей ситуации, отчаянно пытается уехать на ПМЖ в Германию. Но вот успеет ли? Ждем, когда и другой депутат уедет на ПМЖ в Чехию. Но это уже зависит от Генеральной прокуратуры – успеют они или нет…
3. Поступает всё больше информации, что группировка ПлахоШор озабоченна действиями генпрокурора Стояногло, ведь он реально вышел на след украденного миллиарда! То, что они уже 19 мая обратились в КС, чтобы снять его с должности, это понятно. Ослепительно ясно, что начали кампанию по очернению генпрокурора. И мы предупреждали еще 2 недели назад, что это случится! Тогда не все нас поняли, в том числе в ГП.
4.Но мы озабочены возможными силовыми наездами и угрозой безопасности. Вот почему ГЛАВНОМУ прокурору нужна охрана. Это наша убежденность.
5. И еще. Только не смейтесь. Нужно взять под особый контроль и Вячеслава Платона. После Лункашу он – единственный ценный свидетель всех деяний данной мафиозно-олигархической группы. Лункашу уже нет…
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