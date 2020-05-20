Майских депутатов-перебежчиков кинули, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
1. Солидные источники утверждают, что майские депутаты-перебежчики очень крупно облажались. Деньги дали, да не все. Только половину. Кинули, короче. Так еще и засняли на видео факт передачи денег. На всякий случай. 🎥 Теперь они больше никуда не уйдут.Так поступают с проститутками в турецких борделях. Отнимают паспорт, сажают на наркоту. И пользуются, пока есть спрос…А потом выбрасывают на помойку!Вот так у нас создавались альянсы за евроинтеграцию 1, 2, 3, 4… Теперь и 5! А вы как думали?Мы не завидуем тому, кто согласится стать премьером от такого большинства.Да и быть в нем, в любом формате…🐏
2. Один из депутатов-перебежчиков, осознав всю деликатность своей ситуации, отчаянно пытается уехать на ПМЖ в Германию. Но вот успеет ли? Ждем, когда и другой депутат уедет на ПМЖ в Чехию. Но это уже зависит от Генеральной прокуратуры – успеют они или нет…3. Поступает всё больше информации, что группировка ПлахоШор озабоченна действиями генпрокурора Стояногло, ведь он реально вышел на след украденного миллиарда! То, что они уже 19 мая обратились в КС, чтобы снять его с должности, это понятно. Ослепительно ясно, что начали кампанию по очернению генпрокурора. И мы предупреждали еще 2 недели назад, что это случится! Тогда не все нас поняли, в том числе в ГП.4.Но мы озабочены возможными силовыми наездами и угрозой безопасности. Вот почему ГЛАВНОМУ прокурору нужна охрана. Это наша убежденность.5. И еще. Только не смейтесь. Нужно взять под особый контроль и Вячеслава Платона. После Лункашу он – единственный ценный свидетель всех деяний данной мафиозно-олигархической группы. Лункашу уже нет…
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