Майю Санду поймали на лжи о дипломе Габурича (ВИДЕО)

В 2015 году, будучи членом правительства, Санду утверждала, что диплом Кирилла Габурича является действительным, а уже на днях заявила, что документ может быть подделан.

Об этом пишет портал telegraph.md, который обратил внимание на красноречивые расхождения в заявлениях лидера ПДС.

– Славянский университет имеет аккредитацию. Вопрос о том, законен или нет диплом, выданный аккредитованным учреждением, не является риторическим. У нас нет причин квалифицировать диплом господина Габурича, выданный ему в 2004 году Славянским университетом, как недействительный, – заявляла Санду в 2015 году.

Однако уже на днях лидер ПДС высказала в эфире частного телеканала совсем другое мнение.

– Скорее всего, в документах господина Габурича есть подделка, – заявила она.