Маяки сельской жизни

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О том, как в коммуне Мошана заботятся о детях

Покрова Пресвятой Богородицы два дня назад отмечала храмовым праздником не только столица. Храм села праздновала и маленькая коммуна Мошана в Дондюшанском районе.

Но, в отличие от кишинёвских развлечений, сельчане на севере республики в этот день чествовали семейные ценности, юбиляров, проживших в браке многие годы, многодетные семьи и саму институцию семьи, которая всегда находится под защитой Богородицы.

«Они все наши»

Семь лет подряд заведующая сельской библиотекой Алла Бакалым проводит в Мошанах День семьи, главные герои которого – большие семьи. В селе девять многодетных семей, в которых воспитывается по четыре или более детей. Каждый раз библиотекарь стремится рассказать о них и представить с непривычной для всех стороны. На одном празднике, например, папы делились своими методами воспитания. В другой раз родители, имеющие детей с особыми потребностями, обменивались опытом их обучения общению со здоровыми сверстниками. Проводила Алла День семьи и в виде конкурса «Мисс талант», и в виде спортивных соревнований «Мама, папа и я – дружная семья», в которых участвовали дети со своими родителями.

– Последние четыре года на Храме села мы чествуем родителей многодетных семей и от примэрии дарим им подарки. В местном бюджете конкретно для многодетных семей не предусмотрена материальная помощь, но мы изыскиваем средства и всегда стараемся подарить им что-то нужное в хозяйстве: наборы суповых тарелок, чашек, большие сковородки. Не зря мы обращаем внимание на мужчин и женщин, решившихся создать большие семьи, именно в храмовый праздник села. Мы стремимся донести до всех односельчан мысль, что большие семьи – корень сельской жизни, они являются хранителями наших традиционных человеческих ценностей.

Для укрепления института семьи в Республике Молдова 2019 год объявлен Годом семьи. Почему бы для подкрепления этого доброго начинания не выделить примэриям чуть больше средств, чтобы местная власть могла оказывать не символическую, а вполне ощутимую материальную помощь большим семьям?

Десять доблестей

Самая большая семья в коммуне Мошана – Игоря и Тамары Паращук, которые живут в любви и согласии более 20 лет. Всё их богатство – десять отпрысков. У них пять мальчиков и пять девочек: Елена, Виктор, Александр, Лия, Виктория, Елизавета, Ева, Авель, Авенир и полугодовалый Ефрем. У семьи просторный и ухоженный дом с большими комнатами и печками. В семье царят любовь, уважение родителей к детям и друг к другу.

– Мы с мужем – из больших семей: у моих родителей нас было пятеро, у папы с мамой Игоря – десять. Поженившись, особо не задумывались, сколько хотим детей. Мы люди верующие, сколько Бог давал детей, столько и принимали, – рассказала Тамара Паращук.

Познакомились Игорь с Тамарой случайно. 16-летняя девушка приехала в гости к бабушке в село Новый Балан Рышканского района. Когда она помогала убирать урожай в огороде, её увидел местный парень – Игорь к тому времени только вернулся из армии. Молоденькая девушка очень ему понравилась, но он терпеливо ждал, когда ей исполнится 17 лет, и в 1997 году молодые люди поженились. После рождения детей Тамаре помогали родители и сёстры, благо все живут рядом.

Было время, когда Игорь, как и многие жители республики, надолго уезжал на заработки в Россию. Но когда старший сын Виктор достиг подросткового возраста и стал проявлять характер, отец, несмотря на трудное материальное положение, ездить перестал. «Деньги – важная в жизни вещь, но не главная», – сказал он жене и устроился рабочим в местный лесхоз.

– Мы учим детей уважать других, поддерживать тех, кому плохо. Считаем, что суть совместного человеческого жития в том и состоит – помогать друг другу, – говорит Тамара.

И ребята их растут доброжелательными и сердечными, у каждого свои интересы. 20-летняя Елена после окончания школы стала парикмахером. Но так как с приобретённой профессией не сложилось, она пошла работать на Дондюшанскую швейную фабрику. Возвращаясь после работы, она немного отдыхает, а потом берётся за домашние дела. 18-летний Виктор проходит в селе альтернативную службу (сторожем в огородной бригаде), обожает собак и всех братьев наших меньших. 16-летний Саша – любитель машин, Лия всё свободное время рисует.

Каждый день Тамара варит кастрюлю борща на 10 литров, которого не хватает даже на день. За продуктами на оптовую базу в Дондюшаны она обычно ездит сама (после рождения самого младшего ребёнка – Ефрема – на некоторое время эти обязанности перешли к её супругу). Если в семье нет денег (а такое тоже часто случается), в сельском магазине дают им продукты в долг, под расписку.

– Особенно приятно, что примэрия села, не имея лишних денег, нас поддерживает. Мы ни у кого ничего не просили, поэтому для нас оказался полной неожиданностью сертификат от благотворительного фонда первой леди Din suflet на 10 000 леев. Купили морозильник, духовку, блендер и некоторые другие принадлежности для кухни. Мы тронуты до глубины души, что местные и районные власти об этом похлопотали. Более того, по приглашению президента муж с детьми побывали на экскурсии в резиденции главы государства, где ребята увидели его рабочий кабинет, зал заседаний и многое другое, – рассказывает Тамара.

Новоселье с сюрпризом

Впрочем, глава государства удивил не только семью Паращук. По словам директора детского сада коммуны Мошана Риты Касько, когда детсад открылся после капитального ремонта, у воспитателей и нянечек не оказалось даже стула, не говоря о шкафах. После подсчётов выяснилось, что мебель обойдётся дошкольному учреждению в 50 тыс. леев. Но где взять такую сумму?

Администрация детсада обратилась за помощью в благотворительный фонд Din suflet – и через месяц во двор дошкольного учреждения въехал фургон с мебелью, стульями и… с батутом для детей. Когда подарки распаковали и расставили по местам, неожиданно в детсад приехал сам президент Игорь Додон и поздравил всех с новосельем.

КОММЕНТАРИЙ

Денег бы и человечности!

Светлана Пиляк, секретарь примэрии и местного совета коммуны Мошана Дондюшанского района: Наша коммуна состоит из двух сёл: Мошана с населением в 1600 человек и Октябрьского, где проживают всего около 40 сельчан. Основное население – украинцы. Мошанцы – люди открытые и работящие. Как многие жители республики, наши сельчане ездят на заработки, но большинство всё же держится за село. В коммуне 12 экономических агентов, поэтому кое-какая работа есть: работает мельница, две маслобойни, свиноферма и молочно-товарная ферма, пункт по приёму яблок. Но мест для трудоустройства всех не хватает…

Особенно в работе нуждаются наши большие семьи, а их в коммуне – девять. Как правило, в таких семьях растут работящие и доброжелательные дети, которые, вырастая, становятся отзывчивыми и трудолюбивыми людьми, этакими маяками сельской жизни. Поэтому местная власть хотела бы поддержать именно такие семьи. Но, увы, финансы, как говорится, поют романсы.

В этом году на материальную помощь жителям коммуны выделено всего 18 тыс. леев. Вместе с социальным ассистентом каждый раз подолгу обсуждаем, кому из многодетных семей наша помощь нужнее. Всё, что мы можем в пределах имеющихся финансов, это купить сладости деткам на Новый год и подарить что-то из домашней посуды на Храм села.

Для укрепления института семьи в Республике Молдова 2019 год объявлен Годом семьи. Почему бы для подкрепления этого доброго начинания не выделить примэриям чуть больше средств, чтобы местная власть могла оказывать не символическую, а вполне ощутимую материальную помощь большим семьям?

Через наше село – на протяжении почти двух километров – проходит национальная трасса, по которой постоянно движется транспорт. Возле домов в Мошанах нет тротуара. Дети и взрослые идут по проезжей части, направляясь в гимназию, детский сад, возвращаясь домой. Более того, гимназия находится на подъёме дороги, за которым начинается поворот. Хотя на проезжую часть нанесена разметка и установлен дорожный знак, этот участок трассы – очень опасное место, особенно в осенне-зимний период.

Руководство примэрии обращалось к министрам сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, экономики и инфраструктуры с просьбой построить тротуары в селе и получило ответ, что нас поставили в очередь на 2020 год, заметив, что мы должны этому содействовать. Каким образом – не пояснили. Когда речь идёт о национальной трассе, то производить какие-то работы на средства местного бюджета мы не имеем права. А будь это внутренняя дорога, мы давно нашли бы возможность и уложили бы тротуар…

Если в стране объявлен Год семьи, почему бы государственным институтам не включиться в эту программу, проявляя больше человечности? Особенно когда проблемы напрямую касаются детей и семьи.

Татьяна СОЛОВЬЁВА