“Махинаторы” с земельными участками в Бубуечь сядут на скамью подсудимых

Антикоррупционная прокуратура передала на рассмотрение в суд дело о незаконном отчуждении 4 участков земли для строительства в Бубуечь.

Так, лица, принимающие решения в примэрии Бубуечь, в соучастии с другими людьми создали незаконную схему получения свободных земельных участков, принадлежащих коммуне Бубуечь.

Согласно материалам дела, чиновники вместе с сообщником нашли в других населенных пунктах страны людей с теми же именем и фамилией, что и настоящие претенденты на землю. Получив землю, эти лица писали генеральную доверенность на одного из чиновников, а тот, в свою очередь, продавал их третьим лицам.

На отчужденные по данной схеме участки был наложен секвестр. Лицам, которые будут признаны виновными в преступлении, грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.