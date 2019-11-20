Махинации в Центре судебной медицины: у подозреваемых нашли десятки тысяч евро и леев

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Сегодня в Центре судебной медицины проходили обыски, в ходе которых был задержан директор учреждения. Операция проводилась в рамках уголовного дела, связанного с подделкой экспертиз, черной бухгалтерией и пассивной коррупцией в стенах государственного учреждения.

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, сегодня прокуроры потребуют в суде поместить под предварительный арест 6 из 10 задержанных два дня назад судмедэкспертов. Четверо из задержанных сотрудничают со следствием и будут находиться на свободе во время судебного процесса. Они обвиняются в организации преступной схемы, в рамках которой незаконно и за деньги предоставляли свои услуги. Согласно материалам дела, подозреваемые выдавали экспертные заключения с ложными данными, связанные с расследованием причин смерти, за что получали от 900 до 10 000 леев. Эти деньги не учитывались в кассе учреждения. После этого подозреваемые делили между собой все заработанные преступным путём средства.

В рамках обысков, производимых сотрудниками НАЦ и прокурорами в домах подозреваемых, были найдены и изъяты десятки тысяч евро и леев, украшения из золота, а также черновые записи, в которых велся подсчет полученных преступным путём денег.

В связи с этим было возбуждено два уголовных дела: по факту пассивной коррупции и мошенничества. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 000 леев с лишением права занимать определённые должности на срок до 15 лет.