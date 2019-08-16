Парламент отменил льготы для магазинов duty-free

Парламент отменил льготы для магазинов duty-free

Депутаты отменили сегодня налоговые и таможенные льготы для магазинов беспошлинной торговли. Согласно проекту поправок для Налогового и Таможенного кодексов, отмена льгот касается магазинов, баров и ресторанов, работающих в режиме беспошлинной торговли и расположенных на въезде в страну на международных пунктах пропуска.

Кроме того, пишет moldpres.md, будет отменено освобождение от уплаты НДС без права вычета и акцизного сбора при импорте нефтепродуктов и их дальнейшей продаже в зоне таможенного контроля, которые предназначены для заправки при выезде из страны, в пределах вместимости резервуаров транспортного средства.

Экономические агенты, имеющие лицензию для магазинов беспошлинной торговли, расположенных в зоне въезда на территории Молдовы, и магазина беспошлинной торговли для обслуживания дипломатического корпуса, срок действия которой не истекает до 1 января 2020 года, будут продолжать пользоваться льготами до истечения срока действия лицензии.

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