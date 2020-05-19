Мафия хочет отстранить через КС и суды Стояногло с должности генпрокурора, – Додон (ВИДЕО)

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На Александра Стояногло пытаются надавить, потому что по сравнению со всеми генеральными прокурорами последних 10 лет у него есть характер, есть чёткая позиция, и он будет идти до конца. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Дело принципа” на телеканале Accent TV.

– Буквально послезавтра, в четверг, в КС будет рассматриваться интересный запрос об аннулировании некоторых законодательных изменений, на основании которых был конкурс, и Стояногло был избран генеральным прокурором. А 25 мая, это следующий понедельник, будет рассматриваться в суде обращение одного из кандидатов – он требует отменить конкурс, в результате которого был избран Стояногло. То есть, после того, как прокурор пошел жестко, вот эта группировка, мафия, понимая, что не может с ним договориться, не может его “прессануть”, решила прибегнуть к тем же методам, что и всегда. Я очень надеюсь, что КС не будет вмешиваться в эти политические процессы. С другой стороны, через суд, через аннулирование конкурса, в понедельник как-то попытаются отстранить Стояногло. Одна из их целей – это генпрокурор, который проявил характер, – сказал Игорь Додон.

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