Made in Moldova

О том, как миллиарды закатывают в асфальт

Не успел ещё завершиться благоприятный период для проведения дорожно-строительных работ, как один за другим стали выявляться случаи некачественного ремонта автотрасс, реабилитируемых партией власти в рамках инициированной ею программы.

Лишь бы сделать!

Ещё в начале мая текущего года «АиФ в Молдове» писала о том, что демократическая власть в преддверии парламентских выборов запустила с мая месяца программу «Хорошие дороги для Молдовы». В текущем году на её реализацию был заявлен бюджет в 1,6 млрд леев.

Но уже через совсем короткое время свежеуложенный асфальт на некоторых дорогах пошёл трещинами. Так, в июле разразился скандал из-за некачественно отремонтированного участка полотна в селе Варварэука Флорештского района. Там горе-строители умудрились так уложить асфальт, что слой земли на обочине на пару десятков сантиметров был выше уровня прилегающей к ней вплотную обновлённой дороги.

Буквально через короткое время «хорошая» после ремонта дорога была обнаружена в селе Новосёловка Тараклийского района. Там асфальт укладывался прямо на неочищенную проезжую часть.

И вот на прошлой неделе в социальные сети был выложен видеоролик, показывающий сегодняшнее состояние дороги в селе Пыржота, ремонт которой был завершён совсем недавно. Авторы ролика показали, как легко отделяются от полотна свежеуложенные куски асфальта, толщина которого не шире пальца.

«Нанотехнологии» по-молдавски

Как следует из информации, озвученной автором видеоролика, в 2018 году на ремонт дорог только для Рышканского района правительство выделило 47 млн леев, но, по всей видимости, большая их часть не была использована по назначению.

– Завидные дороги, – комментирует автор видеоматериалов. – Ждём, когда приедет посмотреть на всё это и измерить толщину асфальта министр Габурич. И пусть он спросит у примара села Пыржота и у председателя района, сколько денег на ремонт было потрачено и какие технологии использовались. Наверное, это нанотехнологии, используемые для реабилитации этих дорог, придуманные наставниками из GBS.

На появившееся видео оперативно отреагировал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич. Также быстро появилось официальное сообщение министерства, в котором говорилось о том, что Габурич потребовал от представителей Госадминистрации дорог срочно провести техэкспертизу полотна и выяснить причину её деградации на участке площадью в 10 м².

Почему асфальт пошёл трещинами, в министерстве не сообщили, но как бы между прочим в пресс-релизе указано, что «участок отремонтированной дороги эксплуатируется в экстремальных условиях, по ней перемещаются большегрузные автомобили, перевозящие строительные материалы из зайканского карьера».

Босиком и на цыпочках

А в социальных сетях пользователи высказывали своё возмущение по поводу такой откровенной халтуры: «Какое правительство – такие и дороги», – негодуют одни. «По этим дорогам, чтобы не испортить их, нужно ходить только босиком и на кончиках пальцев», – пытаются шутить другие. «Примерно такая ситуация во всех районах, и кто за это будет нести ответственность?», – сокрушаются третьи. «Это новые технологии Made in Moldova», – иронизируют четвёртые.

Как бы это грустно ни было, но люди понимают: вместо того чтобы вкладывать деньги в ремонт дорог, они складываются в карманы воров. «Какой глубины эти карманы, и сколько им ещё нужно денег?», – вопрошают одни граждане, а другие отвечают им – мол, подождите, это только «Хорошие дороги – 1», а будет ещё и продолжение.

Да, будет, подтвердил на минувшей неделе в с. Темелеуц Флорештского района спикер парламента на церемонии сдачи в эксплуатацию очередного участка дороги. А будет программа – значит найдут деньги. Но слабо верится в то, что появятся хорошие дороги. Ещё неизвестно, сколько дополнительно придётся потратить на повторный ремонт разрушающихся новых дорог…

Анастасия Погодина