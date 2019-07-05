Лже-врачи вымогали деньги у доверчивых граждан: в Молдове раскрыли деятельность преступной группировки из Украины (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам раскрыли деятельность преступной группировки из Украины, которая занималась незаконной деятельностью на территории Республики Молдова.



Было установлено, что в состав преступной группы входили 5 человек в возрасте от 38 до 41 года, уроженцев Донбасса и Одессы. Они представлялись специалистами в области лечения людей с наркотической и алкогольной зависимостью и обманом входили в доверие молдавских граждан.

Во время 28-дневного “лечения” пациентов держали в доме в Оргеевском районе, где под предлогом последующего исцеления давали препараты украинского производства, предназначенные для лечения людей с шизофренией. Эти лекарства вызывали у пациентов длительную сонливость, а также губительно влияли на здоровье. В обмен на незаконно оказываемые услуги члены преступной группы собирали с родственников пациентов крупные денежные суммы, доходившие до 15 000 леев. В настоящее время удалось установить личности 7 граждан Республики Молдова, которым был причинён моральный и материальный ущерб в результате незаконной деятельности членов ОПГ.

Как оказалось, злоумышленников уже судили на территории Украины за совершение других видов преступлений: за незаконный оборот наркотиков, похищение людей, грабежи и т. д. Если их вина в этот раз будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.