Лже-косметолог изуродовал юную жительницу столицы, введя ей в губы жидкий пластик

Лже-косметолог изуродовал юную жительницу столицы, введя ей в губы жидкий пластик

На следующий день после косметологической процедуры 17-летняя жительница Кишинёва почувствовала боль в губах, а внутри них будто образовались маленькие подушечки. Когда девушка обратилась к квалифицированному специалисту, он был шокирован, когда увидел, какое средство ввели в губы юной особы.  

В погоне за красотой пострадала 17-летняя Милана Танжаханова, которая решила стать красивее, введя в губы гиалуроновую кислоту, но в конечном итоге получила серьёзную травму, передаёт canal3.md. Она нашла объявление в социальной сети о проведении косметической процедуры со скидкой в 60%. Автор предложения заманивал прекрасный пол ввести в губы гиалуроновую кислоту всего за 60 евро.

Юная Милана не смогла устоять перед искушением и записалась на процедуру. Её не смутило то, что так называемый салон находился в одном из номеров столичной гостиницы, и решила всё же доверить свои губы, как оказалось, шарлатанке.

– Они не дали мне ни чека, ни любого другого документа. Сейчас салона в том номере нет, они переехали, но куда – неизвестно. Я думаю, что эта девушка не специализируется в этой области, потому что я видела, что она предоставляет услуги по уходу за бровями. А губы и брови – это две разные специализации, – сказала жертва лже-косметолога.

По её словам, проблемы начались сразу на второй день после процедуры. Губы болели, а внутри прощупывались мелкие подушечки. Спустя месяц девушка написала так называемому специалисту, и она предложила клиентке провести консультацию. После этого косметолог исчезла и перестала отвечать на звонки.

Почувствовав, что состояние ухудшается, Милана обратилась к специализированному дерматологу-косметологу в столице. После первой процедуры удаления введённого вещества верхняя губа была спасена. Теперь девушке проводят процедуры по реабилитации нижней губы.

Вывод врача, который исправлял работу своего псевдо-коллеги, вызывает шок: вещество, введённое в губы пациентки, не что иное, как жидкий пластик, препарат очень низкого качества.

– В последнее время очень часто встречаются случаи инъекций в губы гиалуроновой кислотой низкого качества. Плохое качество встречается тогда, когда кислота плохо очищена. Это как раз тот случай, который имеется с этой пациенткой. На первом приёме из губ я удалила практически пластиковую массу, – пояснила дерматолог-косметолог Вероника Выздоагэ.

Согласно установленным правилам, каждый врач, выполняющий такие процедуры, обязан предоставить документ, содержащий информацию о введенном препарате. В то же время министерство здравоохранения планирует выпустить осенью этого года постановление, с требованием, чтобы каждый специалист по дерматокосметологии прошел курсы по специализации.

Стоит отметить, что качественная процедура по увеличению губ гиалуроновой кислотой стоит до 200 евро.

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