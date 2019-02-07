Лупу нашли место: его назначили новым председателем Счетной палаты

Лупу нашли место: его назначили новым председателем Счетной палаты

Бывший председатель Демократической партии Молдовы Мариан Лупу был избран новым главой Счетной палаты. Парламент утвердил сегодня, 7 февраля, его кандидатуру. 

Примечательно, что Лупу был единственным кандидатом на эту должность. Председатель Счетной палаты избирается сроком на 5 лет.

Напомним, что социалисты не участвовали в заседании. Они заявили, что считают категорически неприемлемым назначение политического неудачника Мариана Лупу на должность главы Счётной палаты, и что высокие государственные должности – не место для трудоустройства людей из окружения Влада Плахотнюк.

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