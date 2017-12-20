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Лукашенко ждут с визитом в Молдове: что лидер Беларуси предложил Игорю Додону

Лукашенко ждут с визитом в Молдове: что лидер Беларуси предложил Игорю Додону

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибудет в нашу страну по приглашению Игоря Додона. Об этом глава государства рассказал в рамках «Прямой линии» на телеканале Accent TV. 

Он, кстати, предлагал, чтобы он приехал в апреле, чтобы мы вместе на белорусском тракторе засадили одно поле пшеницей. Я говорю: Александр Григорьевич, приезжайте. Мы с удовольствием с вами на тракторе поедем по полям Молдовы. Я надеюсь, что это произойдет, то есть будет официальный визит Лукашенко в нашу страну, – рассказал президент РМ.

Глава государства также отметил, что в этом году у него были встречи с президентами практически всех стран СНГ. С ними Игорь Додон встретится еще раз на неформальном саммите Содружества в Москве 26 декабря.

 

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