Лукашенко пригласил Додона совершить визит в Минск

«На полях» проходящего в Душанбе саммита СНГ глава государства провел рабочую встречу с Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко.

Как отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы, стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки и с удовлетворением констатировали растущий товарооборот между странами. В этом же контексте Игорь Додон и Александр Лукашенко дали высокую оценку прошедшему недавно в Беларуси Фестивалю молдавского вина, который проводится второй год подряд по инициативе Президента Республики Молдова и под патронатом Президента Республики Беларусь.

– Александр Григорьевич пригласил меня посетить Минск 14 октября и принять участие в освещении великолепного Храма-памятника Всех Святых. Его настоятелем является отец Федор, один из самых мудрых священнослужителей Беларуси. В прошлом году он побывал в Молдове по моему приглашению, – добавил президент.