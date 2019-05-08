Лукашенко поздравил Додона и весь молдавский народ с наступающим Днем Победы (ФОТО)

Лукашенко поздравил Додона и весь молдавский народ с наступающим Днем Победы (ФОТО)

Президент Республики Молдова Игорь Додон получил поздравительное послание от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко с наступающим Днем Победы. 

В нем лидер Беларуси, в частности, отмечает, что “в этот священный день каждый из нас с чувством безграничной признательности и гордости вспоминает тех, кто защитил свободу Родины, самоотверженно сражаясь с врагом”.

– Убежден, что бережно сохраняя память об их выдающемся подвиге и совместно решая задачи, стоящие перед нашими странами, мы и впредь будем укреплять взаимовыгодное сотрудничество во имя процветания белорусского и молдавского народов. Сердечно желаю Вам, уважаемый Игорь Николаевич, доброго здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а всем гражданам дружественной Молдовы – мира, согласия и благополучия, – говорится также в послании. 

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