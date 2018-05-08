Лукашенко поздравил Додона и весь молдавский народ с Днём Победы (DOC)

Президент Беларуси отметил, что в подвигах фронтовиков и тружеников тыла, прошедших через тяжелейшие испытания военных лет, проявились сплоченность наших братских народов, несгибаемый дух и истинная любовь к Родине.

– Уверен, что память о павших на полях сражений героях, чувство безмерной благодарности всем, кто отстоял нашу жизнь, свободу и независимость, не померкнут в веках, будут и впредь служить крепкой основой для традиционно дружественных белорусско-молдавских отношений, – отмечается в послании, полный текст которого представлен ниже.