Лукашенко поздравил Додона и весь молдавский народ с Днем независимости (ФОТО)

Белорусский лидер отметил, что “наши страны связывают прочные узы дружбы и взаимопонимания, являющиеся основой плодотворного белорусско-молдавского сотрудничества”.

– Уверен, что активный межгосударственный диалог на высшем уровне будет и далее развиваться и крепнуть во имя процветания обоих народов. Сердечно желаю Вам, уважаемый Игорь Николаевич, доброго здоровья и успешного воплощения задуманного, а гражданам Молдовы – мира и благополучия, – добавил он.