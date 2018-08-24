Лукашенко поздравил Додона и весь молдавский народ с Днем независимости (ФОТО)

Лукашенко поздравил Додона и весь молдавский народ с Днем независимости (ФОТО)

Белорусский лидер отметил, что “наши страны связывают прочные узы дружбы и взаимопонимания, являющиеся основой плодотворного белорусско-молдавского сотрудничества”. 

– Уверен, что активный межгосударственный диалог на высшем уровне будет и далее развиваться и крепнуть во имя процветания обоих народов. Сердечно желаю Вам, уважаемый Игорь Николаевич, доброго здоровья и успешного воплощения задуманного, а гражданам Молдовы – мира и благополучия, – добавил он. 

Напомним, что за последние дни лидеры многих стран направили президенту и гражданам страны поздравления по случаю наступающего праздника.

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