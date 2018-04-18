Лукашенко – молдаванам: Мы будем делать всё для того, чтобы вы жили богаче

В наших отношениях всё будет так, как этого захотите вы, наши друзья из Молдовы, и настолько оперативно, как вы захотите. Об этом в рамках брифинга для прессы по итогам встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном заявил лидер Беларуси.

– Вы производите всё то, что нужно нам, и наоборот. У нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы настолько, насколько готовы вы. Давайте не будем терять время, – сказал он.

Президент Беларуси отметил, что хорошо осведомлен о ситуации в нашей стране, и о том, “как наши братья молдаване относятся к Беларуси”.

– Сегодня я приехал в свою родную республику. Я считаю, что это благодатное место в бывшем СССР, и одно из лучших для проживания людей. Я уверен. Я этого хочу, и так будет. Молдаване нашли какой-то свой путь. Тренд наметился навек. Вы будете жить здесь не хуже, чем живут люди в Беларуси и в других республиках. У вас для этого есть всё. Мы будем делать всё, что вы были богаче, а если богаче партнер, то богаче и мы, – подчеркнул Лукашенко.

В завершение белорусский лидер пригласил всех граждан Молдовы в Беларусь, отметив, что в стране, которую он возглавляет, наши соотечественники – всегда желанные гости. Кроме этого, он пожелал успехов и терпения молдаванам в связи с предстоящими местными и парламентскими выборами.

– Хочу чтобы люди в Молдове знали, что белорусы с вами, чтобы этот год вы прожили достойно. Вы умные, образованные, трудолюбивые люди, – добавил он.

Напомним, президент Беларуси находится с визитом в Молдове по приглашению Игоря Додона.