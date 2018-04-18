Лукашенко: Формулу Додона я принимаю “на ура”

Президент Беларуси согласился с позицией Игоря Додона, которая заключается в том, что Молдова должна сотрудничать со всеми, исходя из своих национальных интересов.

Об этом Александр Лукашенко заявил в рамках совместного брифинга для прессы двух президентов.

– Формулу вашего президента я принимаю “на ура”. Не надо нам ни с кем воевать, влазить в разборки, нам проблем своих хватает и их надо решать. На этом пути мы для вас самые желанные друзья. Готовы помочь, насколько можем, и насколько вы этого хотите. Мы будем делать всё, что вы были богаче, а если богаче партнер, то богаче и мы, – сказал он.

Напомним, президент Беларуси находится с двухдневным визитом в Молдове по приглашению Игоря Додона.