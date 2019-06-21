Лукашенко – Додону: Вы молодцы, что сохранили единство! (ВИДЕО)

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Беларусь поддерживала руководство Молдовы на пути сохранения народного единства. Об этом Александр Лукашенко заявил 20 июня на встрече с Игорем Додоном.

– Благодарю вас за этот визит. После всех бурных событий хочу поздравить вас и весь молдавский народ, элиту молдавского народа с тем, что вы достойно вышли из непростого, сложного положения. Вы, наверное, находясь непосредственно в сонме этих событий, не совсем остро, как мы, это воспринимаете. Мы очень переживали и болели за вас, – сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что перед встречей с молдавским лидером провел переговоры с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

– Тяжелая судьба постигла это государство: раздробленность, не понятно, кто пытается управлять, часть народа в одну сторону, часть – в другую. Им очень тяжело. Понимая, что моя следующая встреча с вами, я думал о Молдове: вы молодцы, что сохранили это единство. Это сейчас не понятно. Это не понятно, когда находишься в этом котле, может быть, не все осознаешь, но со стороны это острее ощущается. С течением времени, когда это станет достоянием истории, это будет изучено, осознано. Поколения, которые придут на смену нашему, это оценят – что вы сберегли то единство, которое сейчас есть в Молдове. Хоть это и относительно можно назвать единством в связи с Приднестровьем, но тем не менее это дорогого стоит, – добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что своими уверенными действиями власть Молдовы показала стойкость и решимость.

– Думаю, что на этом тяжелом пути вам, как президенту, придется еще немало пережить, чтобы благосостояние молдаван, которые на вас рассчитывают, поднять до нормального уровня. Мы в этом участвуем и готовы дальше осуществлять это сотрудничество на благо наших народов, – сказал он.

Напомним, что Игорь Додон прибыл в Минск для участия в церемонии открытия II Европейских игр. Его приезд стал поводом для встречи с президентом Беларуси.

– Повод у нас хороший: спорт всегда объединял людей. Очень хочется, чтобы он способствовал объединению в целом в нашем регионе. Но я могу сказать о Молдове и Беларуси, что мы и так объединены, очень близки с точки зрения экономики. В политике, как бы ни были сложны ситуации здесь и там, мы придерживаемся единой повестки дня, – обратил внимание Лукашенко.