Лукашенко, Алиев и главы других государств поздравили Додона с Днем Победы (ФОТО)

Поздравительные послания по случаю Дня Победы поступили в адрес главы государства от Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и от Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

– Подвиги наших отцов и дедов на полях сражений, а также самоотверженный труд тех, кто ковал Великую Победу в тылу, остаются для нас неисчерпаемым источником гордости, примером безграничного патриотизма и любви к Родине. Уверен, что наша общая Победа над фашизмом и впредь будут служить на благо развития дружественных двусторонних отношений. Желаю вам, уважаемый Игорь Николаевич, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в укреплении государства, а братскому народу Молдовы – мира и процветания, – говорится в послании Александра Лукашенко.

– Уверен, что дружба, сплоченность и взаимоподдержка наших народов, прошедших тяжелые испытания военных лет, и впредь будут прочной основой для развития и укрепления отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Молдова, – подчеркивается в поздравлении Ильхама Алиева.