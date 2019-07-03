Лучшие выпускники страны получили почетные дипломы президента (ФОТО, ВИДЕО)

0

Сегодня в ходе торжественной церемонии, которая прошла в президентуре, Игорь Додон вручил почетные дипломы Президента Республики Молдова самым лучшим выпускникам лицеев из всей страны в 2019 году.

Таким образом, в знак высокой оценки особых заслуг по учебным дисциплинам и на экзаменах на степень бакалавра, за состязательный дух и творческий подход, проявленный в процессе обучения, в этом году более 250 выпускников из всей Молдовы получили почетные дипломы. Глава государства поздравил выпускников, пожелал им успехов, усердия, энергии, амбиций и веры в собственные силы. Он также призвал их не забывать учителей, которые вели их по миру знаний.

– Подчеркнул, что буду и далее прилагать усилия для реализации программы, направленной на то, чтобы привлечь молодежь и убедить ее остаться в стране для дальнейшей самореализации в родных стенах. По завершении церемонии для выпускников была проведена экскурсия по зданию президентуры, – написал глава государства на своей странице в соцсети.

Отметим, что в нынешнем году к экзаменам на степень бакалавра были допущены 10583 кандидата из лицеев, а доля получивших положительные отметки составила около 87%, что выше прошлогоднего показателя на 4%. В то же время количество получивших сплошные «десятки» выпускников достигло 11 – на пять больше, чем в прошлом году.

– Горжусь тем, что у нас по этому направлению отмечается положительная динамика. Благодаря такой трудолюбивой молодежи у Молдовы есть будущее! – подытожил он.