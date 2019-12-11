Лучшие молдавские студенты получат стипендии в 12 000 леев

Лучшие молдавские студенты получат стипендии в 12 000 леев

Лучшие студенты Республики Молдова могут получить стипендии в размере 12 000 леев. В ходе конкурса, объявленного Центром университетской информации, будет предоставлено 50 стипендий.

Из общего числа стипендий 35 будут предоставлены студентам, учащимся на лиценциате, и ещё 15 предназначены для студентов мастерата, пишет moldpres.md. Для участия в конкурсе средний балл за все годы обучения должен быть не менее 9 для социально-гуманитарных наук, 8,5 для точных, технических и медико-биологических наук и 8 – для студентов с ограниченными возможностями. Крайний срок подачи документов – 20 января 2020 года.

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