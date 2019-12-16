Лучшие из лучших: 50 граждан получили высшие государственные награды (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе официальной церемонии в Администрации Президента Игорь Додон вручил высокие государственные награды группе граждан, которым они были присуждены ранее его Указом.

Так, ордена и медали получили около 50 граждан Республики Молдова, работающих в различных сферах: представители агропромышленного комплекса и органов публичного финансового аудита, священники и другие люди, вносящие свой вклад в развитие нашего государства. Награды вручены за безупречное исполнение служебного долга, особые заслуги перед государством, за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в различных областях.

Глава государства выразил всем присутствующим уважение и благодарность за каждодневную усердную работу и терпение, зачастую в трудных условиях. Он пожелал им дальнейших успехов и новых достижений, искренне поздравив с наступающими новогодними праздниками.