Ложные вызовы «скорой помощи»: во сколько они обходятся государству

Ложные вызовы «скорой помощи»: во сколько они обходятся государству

Стоимость одного вызова бригады скорой помощи составляет около 700 леев. А ложные вызовы обходятся государству не меньше, чем в 400 тысяч леев за каждые полгода.

По данным Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, ущерб, который получает учреждение в результате ложных вызовов, составляет около 410 тысяч леев, передаёт tv8.md.

– Стоимость одного выезда бригады скорой помощи составляет приблизительно 700 леев. За первые 6 месяцев текущего года расходы учреждения, связанные с ложными вызовами, составили около 410 тысяч леев, – сообщает ведомство.

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