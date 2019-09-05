Ложная тревога: неизвестный сообщил о бомбе в здании НКСС

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Граждане, находящиеся в здании Национальной кассы социального страхования, были эвакуированы после того, как неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что учреждение заминировано. После нескольких часов поисков сапёры не обнаружили на месте взрывоопасных предметов.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, предупреждение о бомбе оказалось ложным. В результате проверок не было обнаружено никаких подозрительных или взрывоопасных объектов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции предпринимают необходимые меры для установления личности человека, звонившего в 112.