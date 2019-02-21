Ложная тревога: неизвестный сообщил о бомбе в казино на Ботанике (ВИДЕО)

Ложная тревога: неизвестный сообщил о бомбе в казино на Ботанике (ВИДЕО)

Новое сообщение о бомбе в казино и ночном клубе в секторе Ботаника. Это уже третья ложная тревога за месяц.

По данным правоохранительных органов, звонок поступил вчера вечером. Опасный район оцепили полицейские. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели, которые эвакуировали людей ,находящихся в здании, пишет publika.md.

После проведённых поисковых работ выяснилось, что сигнал тревоги был ложным. На данный момент не установлено, кто позвонил в службу 112. Два других ложных сообщения о бомбе в этом месте поступали 23 января и 17 февраля.

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