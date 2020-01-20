Ложная тревога: двух тираспольчан задержали из-за выстрелов

0

Сотрудник дежурной части в Тирасполе услышал хлопки, похожие на звуки выстрелов, донёсшиеся со стороны городского парка. Просмотрев видео с камер наружного наблюдения, он увидел припаркованный на стоянке автомобиль, возле которого находились двое мужчин. Также были замечены характерные для выстрелов вспышки.

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа, пишет mvdpmr.org. По прибытии сотрудники милиции обнаружили на земле 17 гильз, предположительно от патронов к стартовому пистолету.

Сотрудники столичного уголовного розыска установили данные владельца транспортного средства. Как оказалось, нарушители общественного порядка – отец и сын. Со слов 46-летнего тираспольчанина, он хотел показать сыну, как стреляет пистолет.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пистолет изъят и направлен на экспертизу.