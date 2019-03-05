Ловушка на дороге: из-за неочищенных канализаций под автобусом провалился асфальт (ФОТО)

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Очередная авария произошла сегодня в центре столицы, по адресу Александру чел Бун, 83. Там, под тяжестью автобуса провалился асфальт. Машина оказалась заблокированной.

Как сообщил корреспонденту портала «Аргументы и факты в Молдове» очевидец аварии Олег Суслов, на участке была забита канализация. На протяжении нескольких дней администрация находящегося вблизи здания, писала заявки в АО «Апэ-Канал» с просьбой очистить коммуникации. Тем не менее, по словам очевидца, поставщик воды не вмешался и не разрешил данную проблему.

– Сегодня доигрались, провалился автобус. Сточные воды подмыли асфальт и создали аварийную ситуацию. Виновна в этом компания «Апэ-Канал», которая несвоевременно следит за коммуникациями и не производит технические работы, – утверждает Олег Суслов.

По его словам, на место происшествия прибыли сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, которые вытащили автобус из ловушки. К месту ЧП прибыла также бригада АО «Апэ-Канал», которые оградили территорию, где произошла авария.

Как сообщила пресс-секретарь компании-поставщика Надежда Фотеску, в данной ситуации нет вины «Апэ-Канал», так как канализационные сети на данном участке принадлежат частной компании.

– На самом деле там проблема в канализации, но это не наша канализация, она не находится на балансе «Апэ-Канал». Мы передадим информацию руководству этой частной компании, чтобы они занялись данной проблемой, наладили канализационную сеть и отремонтировали повреждённый участок, – сообщила Надежда Фотеску.

Кроме этого, по её словам, в компанию не поступало заявок о какой-либо проблеме на данном участке. Ими была получена лишь информация от потребителя уже о случившейся сегодня аварии.