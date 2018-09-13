Ловушка для водителей: в центре Кишинева провал асфальта “травмирует” автомобили (ФОТО)

Ловушка для водителей: в центре Кишинева провал асфальта “травмирует” автомобили (ФОТО)

Внушительная дыра образовалась аккурат на пересечении улиц Матеевич и Бэнулеску Бодони.

В “капкан” угодил уже не один автомобиль: в ничем не отмеченную яму они проваливаются колесом, полностью теряя возможность ехать дальше. Чтобы выбраться, автолюбителям приходится обращаться за помощью, пишет publika.md.

Глава столичного управления транспорта Виталие Бутучел заявил, что яма образовалась вследствие прорыва водопровода. Apă-Canal устранил проблему, а работникам Exdrupo предстоит заасфальтировать аварийный участок.

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