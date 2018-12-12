Ловкий вор украл 180 баллонов монтажной пены, дважды проникнув на охраняемую территорию частной фирмы

С заявлением о хищении имущества в милицию обратился 50-летний руководитель одной из торговых фирм, который сообщил, что со склада было похищено 180 баллонов монтажной пистолетной пены.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, материальный ущерб превысил 120 000 приднестровских рублей. В результате проведённых оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний бендерчанин. Подозреваемого задержали.

В ходе разбирательства выяснилось, что злоумышленник побывал в складском помещении дважды. Проникал на территорию ночью, а сторож ничего не слышал и не видел.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Часть похищенного имущества изъята.