Ломать – не строить: вандалы повредили деревья в парке “Валя Морилор”

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Пока одни созидают парки, другие их разрушают. Очередной акт вандализма произошел в столичном парке “Валя Морилор”: неизвестные поломали саженцы на аллее в этой зеленой зоне. Фотография изувеченных деревьев была опубликована в интернете кишиневцем. Председатель муниципальной фракции Партии социалистов Динарий Кожокару прокомментировал происшествие, заявив, что правоохранительные органы должны взять под контроль данный случай и разобраться в ситуации.

– Надеюсь, что правоохранительные органы возьмут под контроль произошедший инцидент. Пора прекращать эти выбросы скамеек в озеро, истории с деревьями и другие акты вандализма. У нас есть регламент, устанавливающий контроль зеленых насаждений. Для борьбы с беззаконием в данной сфере необходимо его выполнять и предпринимать меры, – отметил социалист.

В данной связи Кожокару сообщил, что по решению примэрии еще в 2017 году в парке было установлено 16 камер видеонаблюдения, уточнив, что тогда на этот проект было потрачено около 480 тыс. леев, однако, по непонятным причинам, камеры до сих пор не работают. При этом глава столичной муниципальной фракции Партии социалистов напомнил, что при совместном сотрудничестве с экспертами и гражданским обществом был разработан регламент зеленых насаждений, который необходимо соблюдать. Документ четко определяет границы зеленых зон, а вырубка деревьев может проводиться лишь после проверок и согласований.

Стоит отметить, что это не первый акт вандализма в этом парке. Ранее неизвестные неоднократно бросали в озеро урны и скамейки. Аналогичный случай произошел и в этом году.