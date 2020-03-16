Лодка – здесь, снасти – там: двух рыбаков задержали за незаконное пересечение границы (ВИДЕО)

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Двух жителей села Слобозия Маре задержали за незаконное пересечение границы. Мужчины рассказали пограничникам, что ловили рыбу в реке Прут. Снасти они оставляли на стороне соседнего государства.

Инцидент был зарегистрирован в конце прошлой недели. Сотрудники Пограничной полиции заметили двух мужчин, переплывающих Прут на лодке. Задержанные рассказали, что оставили рыболовные сети на стороне соседнего государства, “чтобы легче их найти”. В связи с этим сельчане несколько раз переплывали реку.

Мужчинам удалось поймать более 8 килограммов рыбы. За нарушение режима пограничной зоны и незаконное пересечение молдо-румынской границы им грозят штрафы.