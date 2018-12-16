Люксовый автомобиль из Молдовы попал в серьёзное ДТП в Румынии: есть пострадавшие (ФОТО)

Люксовый автомобиль из Молдовы попал в серьёзное ДТП в Румынии: есть пострадавшие (ФОТО)

Авария с участием четырёх машин, одна из которых зарегистрирована в Молдове, произошла вчера, 15 декабря, в румынском городе Пьятра-Нямц.

Судя по фотографиям, которые были опубликованы румынскими властями, по меньшей мере один автомобиль, угодивший в аварию, зарегистрирован в Республике Молдова. Речь идёт об автомобиле Mercedes класса люкс. По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям города Пьятра-Нямц, в результате аварии пострадали четыре человека, среди них две женщины, которых вызволяли спасатели из покорёженных машин. Женщины были госпитализированы, пишет deschide.md.

В результате ДТП также пострадали 6-летний ребёнок и 19-летний молодой человек. Они также были доставлены в ближайшую больницу. Кроме этого, был госпитализирован экипажем SMURD опекун 6-летнего ребёнка, который не был участником ДТП, но у которого случился приступ паники.

Все обстоятельства автокатастрофы выясняются.

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