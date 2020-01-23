Люксовые авто, самолёты и не только: имущество на 2,6 млрд леев арестовано НАЦ за год

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Более 200 транспортных средств, 140 земельных участков, 66 банковских счетов, 60 строений, 59 жилых построек и 58 участков под постройку, самолёты, акции и прочие ценности были арестованы в 2019 году Агентством по возврату имущества, добытого преступным путём и сотрудниками НАЦ. Общая сумма конфискованных благ составила более 2,6 млрд леев.

Согласно отчёту о деятельности Агенства за предыдущий год, был наложен арест на 803 актива, добытых незаконным путём, на общую сумму 2 614 862 781 леев. В течение указанного периода, пишет realitatea.md, Агентство приняло дела по 139 субъектам, замешанным в 67 уголовных делах. Акты о нарушениях поступили из территориальных прокуратур в Комрате, Бельцах, Шолданештах, Кишинёве, Ниспоренах, Оргееве, а также из НАЦ, Пограничной полиции и ИП Шолданешты.

В соответствии с процедурой, деньги от продажи арестованных активов перечисляются в государственный бюджет.