“Людям нужно не это!”: Додон призвал ввести временный мораторий на политические дискуссии (ВИДЕО)

0

В ответ на “едкие” послания некоторых политиков Игорь Додон предложил им ввести временный мораторий на политические дискуссии в обществе. Заявление было сделано на брифинге для прессы.

– Граждан Республики Молдова сейчас не интересует, когда будут выборы, как будем выбирать, кого…Наш главный интерес сейчас – выйти с меньшими потерями из этого кризиса. И это зависит от каждого из вас, от тех мессаджей, которые вы продвигаете, – сказал он.

Игорь Додон предложил, чтобы этот мораторий продлился до конца режима ЧП в стране, отметив, что главное сейчас – помогать гражданам, а не заниматься политической борьбой.

– Вы еще успеете покритиковать власть. Предлагайте решения, мы открыты. Если вы считаете, что можете помочь – давайте! Никто не был готов к этой ситуации, в том числе вы, но мы справляемся. Давайте помогать друг другу, а не разводить панику и еще больше накалять обстановку, – призвал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.