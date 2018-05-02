Люди старшего возраста и медработники: Чебан провел еще три важные встречи с горожанами (ФОТО)

Насыщенный день кандидата Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева продолжается.

Так, после обеда Ион Чебан встретился с представителями Республиканского общества людей старшего возраста “Bunătatea”. На сегодняшний день в примарии Кишинёва имеется целый ряд нерешённых вопросов, поднятых этой ассоциацией, подчеркнул он на своей странице в соцсети.

– В частности, крайне важно оборудовать все медицинские и другие учреждения специальными пандусами для людей с ограниченными возможностями. Фракция ПСРМ в Кишинёвском муниципальном совете выступила с соответствующей инициативой. Уверен, что поэтапно эта инициатива будет реализована, – отметил он.

Плодотворная встреча состоялась и с сотрудниками Университетской клиники первой медицинской помощи Государственного медицинского университета имени Николая Тестемициану.

– Обсудили самые разные вопросы – от проблемы ЖКХ до незаконных строек, от состояния дорог в городе до работы общественного транспорта. Будем решать постепенно их вместе! – подчеркнул кандидат.

Встретился социалист и с сотрудниками Муниципальной детской клинической больницы имени Валентина Игнатенко.

– Это замечательный коллектив врачей, который 24 часа в сутки заботится о здоровье наших детей. Обсудили многие вопросы, касающиеся работы учреждения – от оборудования до парковки. Договорились встретиться ещё раз для обсуждения вопросов, которых можно включить в формирование бюджета на следующий год. Также обсудили широкий круг городских вопросов – градостроительство, состояние улиц и тротуаров, работа общественного транспорта, сфера ЖКХ и другие вопросы, – сообщил Ион Чебан по итогам проведенной беседы.

Напомним, выборы генпримара Кишинева пройдут 20 мая.