“Люди хотят перемен в городе”: Чебан продолжает общаться с кишиневцами на самые насущные темы (ФОТО)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара муниципия провел ряд встреч с жителями столицы.

Так, Ион Чебан посетил одно из кишиневских предприятий.

– Люди хотят перемен в городе. Продолжаем говорить о проблемах и решениях для нашего города, – отметил он на своей странице в соцсети по итогам беседы.

Еще одна встреча состоялась на предприятии “Lumteh”. Кандидат ПСРМ поговорил с его сотрудниками о городе и о проблемах, с которыми сталкивается данное учреждение.

– Часть проблем нам удалось решить в этом году, остальные будут решены в дальнейшем. От техники до умных решений для освещения в городе, – подчеркнул он.

В завершение дня Чебан прошелся по вечернему Кишиневу и лично вручил гражданам свою избирательную платформу. Напомним, выборы генерального примара столицы пройдут 20 мая.