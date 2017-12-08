Любвеобильный итальянец, принуждавший молдаванку к интиму, осужден на 7 лет

Кроме того, мужчина угрожал расправой.

Инцидент произошел еще в 2012 году. Поначалу молдаванка работала у итальянца сиделкой, однако затем стала его любовницей. В какой-то момент женщина захотела разорвать отношения, сообщает stirilocale.md.

— Он принуждал меня к сексуальным контактам по пять раз в день, — заявила в суде соотечественница.

Новость об уходе мужчина воспринял агрессивно. По словам молдаванки, бывший любовник перед ней принес в жертву курицу и заявил, что такая же участь ждет и ее, если решит уйти.

Не выдержав издевательств, уроженка Молдовы обратилась в полицию. 45-летнего мужчину приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Кроме того, итальянец должен будет выплатить жертве моральный ущерб в размере 20 000 евро.

Ранее супруг-итальянец задушил и спрятал тело молдаванки, которую не могут найти уже месяц.