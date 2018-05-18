Любовный треугольник в Приднестровье: женщина чуть не зарезала своего сожителя, приревновав его к подруге

Ранее судимой 27-летней женщине показалось, что подруга флиртует с её сожителем и она решила за это наказать обоих.

Как сообщает МВД Приднестровья, любовный конфликт произошёл в посёлке Первомайск Слободзейского района в домовладении на улице Ленина. Трое местных жителей распивали спиртные напитки, когда между ними произошла ссора на почве ревности. Молодая гостья приревновала своего сожителя к 42-летней хозяйке дома, ей показалось, что та пытается оказывать знаки внимания её мужчине.

Будучи уже в состоянии алкогольного опьянения, ревнивица разбила окно, схватила осколок стекла и стала угрожать обидчикам физической расправой. Больше всего в конфликте пострадал 36-летний мужчина, которого женщины не смогли поделить. Разъярённая особа осколком нанесла ему удар в районе лица.

На место происшествия прибыл наряд милиции, злоумышленница была арестована. Теперь ей грозит уголовное дело по факту угрозы убийством. А мужчину пришлось госпитализировать в хирургическое отделение. Он получил телесные повреждения в виде колотой раны левой щеки.