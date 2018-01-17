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Любовная драма в Приднестровье: бывший и нынешний любовники женщины подрались посреди улицы

Любовная драма в Приднестровье: бывший и нынешний любовники женщины подрались посреди улицы

Участниками любовной истории с криминальным оттенком стали трое жителей села Подоймица.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, бывший и нынешний поклонники 30-летней женщины встретились на центральной улице около полуночи. Между ними завязалась драка, в ходе которой 39-летний мужчина избил своего менее удачливого соперника. Отвергнутый 28-летний кавалер получил телесные повреждения в виде серьёзных ушибов и был госпитализирован в хирургическое отделение Центральной районной больницы.

Пострадавший написал заявление в милицию. Ведётся разбирательство. Детали случившегося уточняются, отмечает источник.

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